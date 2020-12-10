تقرير: أعداد كبيرة من الوافدين تغادر دول الخليج وهذه الدولة في الصدارة

توقع تقرير لمؤسسة "أكسفورد إيكونومكس" انحسار أعداد الوافدين المغادرين لمنطقة الخليج بما يخالف حجم التوقعات السابقة، مع تحقيق بعض اقتصادات الدول مثل السعودية وقطر نتائج أفضل مما كان متوقعا خلال الأزمة الصحية العالمية.

وبحسب تقديرات المؤسسة، فإن نسبة الوافدين المتوقع مغادرتهم للكويت تبلغ نحو 12 في المئة من إجمالي هذه الشريحة الكبيرة، مقارنة مع توقعات كانت تتراوح عند نحو 9 في المئة خلال مايو الماضي، مبينة أن هذه النسبة المتوقعة الأعلى على مستوى الخليج.

Our updated analysis suggests that the impact of the Covid-19 pandemic on the expat population in the GCC will be pronounced. But for most GCC countries the impact will be smaller than we estimated in May. We explain why here: https://t.co/hPBsTdc7iK pic.twitter.com/0zUWrUdQax — Oxford Economics (@OxfordEconomics) December 10, 2020

وأوضح كبير الاقتصاديين المتخصص في شؤون المنطقة في "أكسفورد إيكونومكس" سكوت ليفرمور، أن تأثير تراجع الناتج المحلي غير النفطي على الوظائف سجل نتائج أقل من المتوقع.

وأشار إلى أن "قيود السفر وخيار أخذ الإجازات مقابل خصم الرواتب والغياب عن العمل من دون أجر، وضعت الوافدين الذين فقدوا وظائفهم في حيرة من أمرهم".

وتوقع التقرير أن يغادر الوافدون في الخليج المنطقة بأعداد كبيرة، بينما ستحتاج قطر والسعودية والبحرين إلى نحو عامين لبلوغ مستويات ما قبل الجائحة على صعيد حجم وجود الوافدين، مع عودتهم المتوقعة بعد التعافي من "كورونا".

ووفقا للتقرير، كان الانخفاض في وظائف الوافدين في السعودية أقل من المتوقع عند 3.8 في المئة، باستثناء العمالة المنزلية، في حين انخفض في قطر 2.8 في المئة في الفترة ما بين مارس ونوفمبر الماضيين.

وفي الإمارات، تم الإعلان عن تخفيضات كبيرة في القوى العاملة عبر القطاعات الرئيسية، ومن المرجح أن يتراجع عدد الوافدين تماشياً مع التقديرات السابقة.