وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة

وقعت وكالتا ضمان الصادرات في الإمارات وإسرائيل، اليوم الأحد 13 ديسمبر/كانون الأول اتفاقا لتعزيز التجارة بين البلدين.

قالت وكالة أنباء الإمارات إن الاتفاق الذي وقعته الوكالتان، يضمن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أوضحت الوكالة الرسمية أن الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية يخططان للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك بعد الاتفاق على تطبيع العلاقات في أغسطس/آب الماضي.

وكانت الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في منتصف سبتمبر الماضي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.