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    إعلام: إسرائيليون يفرون إلى دولة خليجية هربا من الإغلاق

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    كشفت صحيفة عبرية، أن مئات الإسرائيليين يفرون هذه الأيام إلى دولة خليجية هربا من الإغلاق الذي تعتزم بلادهم فرضه مطلع الأسبوع المقبل للحد من تفشي جائحة كورونا.

    وقالت "يديعوت أحرونوت": "إلى جانب آلاف الإسرائيليين الذين سارعوا بالعودة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة لتجنب الدخول في الحجر الفندقي، هناك أيضا من اختاروا البقاء في دبي لتجنب الإغلاق والمدفوعات الإضافية لرحلات الإنقاذ التي يمكن أن تصل إلى مئات الدولارات لكل أسرة".

    إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    إسرائيل تعلن الإغلاق الشامل عقب اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

    وأضافت "إلى جانب ذلك، اتضح أن هناك أيضا عدد غير قليل من الإسرائيليين الذين هم في عجلة من أمرهم لشراء تذاكر السفر إلى دبي من أجل الهروب من هنا قبل الإغلاق".

    وبدأت إسرائيل اعتبارا من الساعة العاشرة مساء أمس الأربعاء، إخضاع العائدين من الخارج للحجر الصحي في فنادق مخصصة، تجنبا لتفشي كورونا، وسط مخاوف من السلالة الجديدة للفيروس.

    ومساء أمس، صادقت الحكومة الاسرائيلية على فرض إغلاق شامل في إسرائيل هو الثالث اعتبارا من يوم الأحد المقبل يستمر أسبوعين، مع إمكانية تمديده لأسبوعين آخرين حال عدم انخفاض مؤشر انتشار الفيروس، الذي عاود الصعود خلال الأيام الأخيرة الماضية.

    وأمام توافد الإسرائيليين على السفر إلى دبي لتجنب المكوث في أجواء الإغلاق المملة كما يقولون، أعلنت شركة "أركياع" (Arkia)، الإسرائيلية للطيران عن "حزمة" جذابة بتكلفة 599 دولارا للشخص الواحد في دبي وتشمل رحلة ذهاب وعودة وإقامة 10 ليالٍ في فندق أفاني ديرة في دبي، وفق المصدر ذاته.

    وقالت "أركياع" إن الإشغال على الرحلة التي تقلع اليوم إلى دبي مرتفع جدا وهناك عملاء أجروا تغييرات وأجلوا رحلة العودة.

    وفي شركة "يسرائيل" للطيران، تم إطلاق رحلات طيران بسعر مخفض، إذ تصل سعر التذكرة إلى دبي 79 دولارا.

    ونقلت الصحيفة عن جيلو ستاف، أحد مسؤولي قسم التسويق والمبيعات بالشركة "بالتوازي مع تنفيذ القطار الجوي لعودة الإسرائيليين من دبي، نشهد أيضا حجوزات جديدة من الركاب الذين يختارون قضاء فترة الإغلاق في الخارج".

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    الكلمات الدلالية:
    دبي, إغلاق, فيروس كورونا, إسرائيل
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