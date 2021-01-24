إعلام: الكشف عن قائمة الطلبات الإسرائيلية في أول لقاء مع بايدن

كشفت قناة عبرية النقاب عن زيارة مرتقبة لرئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، يوسي كوهين، لواشنطن، بهدف لقاء الرئيس جو بايدن، للتنسيق بشأن الملف النووي الإيراني.

© REUTERS / POOL مع دخول بايدن البيت الأبيض.. غانتس يبعث برسالة قوية إلى نتنياهو بشأن إيران الـ"12"، مساء أمس السبت، بأن رئيس الموساد سيطير إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، الشهر المقبل، للقاء بايدن، بغرض عرض وجهة النظر الإسرائيلية فيما يتعلق بأي مراجعة للاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت القناة أن يوسي كوهين سيكون المسؤول الإسرائيلي الأول الذي يلتقي الرئيس الأمريكي، خاصة وأنه أحد المقربين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، منذ تولي جو بايدن مهام منصبه.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن كوهين سيقدم قائمة طلبات للرئيس الأمريكي، بشأن الملف الإيراني، وربما يقدم معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي السري.

ونشرت القناة قائمة طلبات سيقدماه يوسي كوهين، بصحبة مسؤولين كبار في الاستخبارات والجيش الإسرائيليين، خلال لقائهم ببايدن والفريق الأمني الخاص به، بشأن إيران، في حال العودة إلى الاتفاق النووي المبرم بين القوى الكبرى (5+1).

وهي كالتالي:

1- تعهد إيران بالوقف الفوري لتخصيب اليورانيوم.

2- التوقف عن إنتاج أجهزة طرد مركزي متقدمة.

3- وقف دعم إيران لـ"الجماعات الإرهابية"، مثل حزب الله اللبناني.

4-سحب الوجود العسكري الإيراني في العراق وسوريا واليمن.

5-وقف العمليات "الإرهابية" ضد إسرائيليين في الخارج.

6-إرغام إيران على منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق تفتيش كل المنشآت خلال عمليات التفتيش النووية.