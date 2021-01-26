محمد بن سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية تطورا كبيرا خلال الأشهر الماضي، خاصة مع افتتاح منفذ عرعر الحدودي، بشكل رسمي، أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عاما على إغلاقه.

يذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية، تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجددا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات، قبل أن يتم افتتاحه مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.