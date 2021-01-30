الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزبز آل سعود.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، وبأنه سيصلى عليه الأحد، في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.https://t.co/VonXlcZBEG#واس pic.twitter.com/nDTVtRWVJs — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 30, 2021

ونشرت الوكالة نص البيان، الذي جاء فيه:

وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رحمه الله، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله ــ يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أمس الجمعة، اطمأن خلالها على صحة الفقيد.

وشغل الأمير الراحل الكثير من المناصب العسكرية، منها نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بالإضافة للعديد من المناصب المدنية، بينها رئاسة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

رحم الله سمو الامير تركي بن ناصر ... عزائي لعائلته الكريمة وآل سعود الكرام 🇸🇦 pic.twitter.com/moH3PBZ4RC — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 30, 2021

ويشار إلى أن الأمير تركي بن ناصر، هو الابن السابع للأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود.

ونعى الأمير تركي بن ناصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، قائلا في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر":

رحم الله سمو الأمير تركي بن ناصر.. عزائي لعائلته الكريمة وآل سعود الكرام.