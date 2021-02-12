"نحو ملياري دولار" .. حصيلة معاملات "عقارات دبي" في أسبوع

حققت المعاملات المادية على عقارات مدينة دبي قرابة 4.4 مليار درهم إماراتي، خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يوازي، تقريبا، مليار و980 مليون دولار.

وبحسب تقرير دوري صادر عن دائرة عقارات دبي، نشره موقع "الإمارات اليوم"، فقد بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 4.4 مليارات درهم.

وعن تفصيلات هذه المبالغ، أشار التقرير إلى تسجيل 910 مبايعات بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 64 مبايعة لأراضٍ بقيمة 424.86 مليون درهم، و846 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.35 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 2.46 مليار درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 45 هبة بقيمة 197.29 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة "سيح شعيب 3"، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة "جزيرة 2"، ثم مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة "الثنية الرابعة".

وعن أكثر المناطق التي شهدت مبايعات جاءت منطقة "ند الشبا الثالثة" في المرتبة الأولى من حيث عدد المبايعات، حيث سجلت تسع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، ثم منطقة "الحبية الثالثة" حيث سجلت تسع مبايعات أيضاً بقيمة 23 مليون درهم، وفي المرتبة الثالثة جاءت منطقة "حدائق الشيخ محمد بن راشد" التي سجلت ست مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وكانت من أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة "المركاض"، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة "ورسان الرابعة"، وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة "المرر".

وتصدرت "الخليج التجاري" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، حيث سجلت 127 مبايعة بقيمة 157 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 102 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم، وجاءت ثالثة "البرشاء جنوب الرابعة" بتسجيلها 71 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم.