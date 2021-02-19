البنتاغون يكشف ماذا قال وزير الدفاع الأمريكي في مكالمته لمحمد بن سلمان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب بيان البنتاغون، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وبخاصة في مجال التعاون الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

وأضاف البيان أن "أوستن قدم الشكر لولي العهد السعودي على التزام المملكة بالحل السياسي في اليمن".

وجدد وزير الدفاع الأمريكي التأكيد على الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.

ودان أوستن الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمساعدة السعودية في الدفاع عن حدودها.

وشدد على دور المملكة كدعامة أساسية في الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار أوستن إلى الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وكذلك العمل على هزيمة المنظمات المتطرفة في المنطقة.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، قد صرحت الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي سيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحسب "رويترز".

وبحسب "رويترز"، تشكل تصريحات بساكي بشأن السعودية تغييرا مفاجئا في السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وفي ردها على أسئلة بشأن تحدث بايدن إلى ولي العهد السعودي قالت بساكي إن بايدن سيعود إلى التواصل "على مستوى النظراء".

وأوضحت "نظير الرئيس هو الملك سلمان وأتوقع أنه في الوقت المناسب سيتحدث معه".

وتابعت بساكي "السعودية لديها احتياجات ملحة للدفاع عن نفسها، والولايات المتحدة ستعمل مع السعوديين على هذا الأمر حتى مع توضيحنا نقاط الاختلاف ومكامن قلقنا. وهذا بالتأكيد يختلف عن الإدارة السابقة".