بالمزمار.. الحوثي يبث احتفالا على وقع هجوم للتحالف... فيديو

بث محمد علي الحوثي القيادي بجماعة "أنصار الله"، مقطع فيديو يظهر مجموعة من اليمنيين يحتفلون على وقع قصف جوي للتحالف غير بعيد عن موقعهم، فيما بدا وكأنها محاولة لإظهار الصمود.

جاء ذلك في تغريدة للحوثي بحسابه على موقع تويتر أرفق بها الفيديو دون ذكر مكان وتاريخ تصويره.

وقال القيادي بـ"أنصار الله": "الشعب اليمني مستمر في حياته الطبيعية رغم قصف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه بالقرب منه والدخان يتصاعد كما في المشهد هذا".

الشعب اليمني مستمر في حياته الطبيعية رغم قصف العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه بالقرب منه

والدخان يتصاعد كما في المشهد هذا pic.twitter.com/GwP7oPYND9 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 7, 2021

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن بدء شن هجمات "نوعية" على أهداف تابعة لـ"أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى من بينها مأرب، ردا على هجمات الجماعة المتتالية على عدد من المناطق الحدودية مع السعودية.

وأكد التحالف إن عمليته النوعية "تتماشى مع القانون الدولي وقواعده العرفية".

ولاحقا، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلق لاستهداف مرافق أرامكو السعودية بالظهران.

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في تصريح مساء اليوم أنهم أطلقوا 14 طائرة مسيرة وثمانية صواريخ باليستية باتجاه السعودية تستهدف منشآت لأرامكو في رأس التنورة وأهدافا عسكرية في الدمام وعسير وجازان.