السيسي يمتدح فن سمير غانم في نعيه للفنان الراحل

نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر 84 عاما.

وقال السيسي في تغريدة: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركا خلفه ميراثا عظيما من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية".

أنعى بمزيد من الحزن والأسى الفنان سمير غانم الذى رحل عن عالمنا أمس، تاركًا خلفه ميراثًا عظيمًا من الأعمال التي رسمت البسمة على وجوه المصريين والأمة العربية، فقد كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع.

رحم الله الفنان الراحل،وألهم أسرته الصبر والسلوان pic.twitter.com/QObqgfDbNv — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 21, 2021

وتابع الرئيس المصري: "كان الراحل خير نموذج للفنان الذي عاش من أجل نشر البهجة وإسعاد الجميع. رحم الله الفنان الراحل، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

أعلنت أسرة الفنان المصري، أمس الخميس، وفاته بعد معاناة مع المرض، وقال زوج ابنته إيمي، الفنان حسن الرداد إن سبب وفاة الراحل ليس "فيروس كورونا".

من جانبه أوضح نقيب المهن التمثيلية المصرية، أشرف زكي، أن الأزمة الصحية جاءت بعد بإصابته بفيروس كورونا، ثم حدث فشل كلوي أدى إلى الوفاة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الفنان سمير غانم، دخل الرعاية المركزة قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

من جانبه أشار زكي إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز، مستقرة حتى الآن، متابعا أنه "لا يعلم هل عرفت بفقدان زوجها أم لا لعدم التدخل في خصوصيات العائلة واحترامها".

سمير غانم، من مواليد 15 يناير عام 1937، وهو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد.

وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون".

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ويعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.