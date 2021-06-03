قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن التذرع بالأجندة الإيرانية في اليمن ولبنان وفلسطين منطق إسرائيلي وأمريكي، مشيرا إلى أن النشاط الأمريكي والإسرائيلي استهدف طمس الهوية الثقافية للأمة الإسلامية.

وبحسب موقع قناة "المسيرة" التابعة لـ"أنصار الله"، أضاف الحوثي خلال كلمة له اليوم أنه "بعد أحداث 11 سبتمبر تحرك أمريكا على نحو غير مسبوق لاستهداف الأمة ولم يكتف بالهيمنة على الأنظمة التي من خلالها كان يضمن مصالحه".

#المسيرة_عاجل | السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: التذرع بالأجندة الإيرانية في اليمن ولبنان وفلسطين منطق إسرائيلي وأمريكي — المسيرة - عاجل (@alosbou) June 3, 2021

وتابع "لم تكتف أمريكا بالسيطرة غير المباشرة فاتجهت إلى السيطرة المباشرة وجعل من أحداث 11 سبتمبر ذريعة لتحقيق ذلك".

وأوضح أنه "بالتوازي مع التحرك الأمريكي بعد 11 سبتمبر كان هناك المزيد من الطغيان الإسرائيلي في ظلم الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "النشاط الأمريكي والإسرائيلي استهدف طمس الهوية الثقافية للأمة الإسلامية"، لافتا إلى أن عنوان "مكافحة الإرهاب" كان ذريعة للتدخل على المستوى الثقافي والفكري والإعلامي والسياسي والاقتصادي وفي كل المجالات.

وواصل قائلا "حين يقاوم الشعب الفلسطيني يسارع العملاء لاتهامهم بتنفيذ الأجندة الإيرانية، وحين ندافع عن بلدنا أمام العدوان والحصار الذي يرتكب أبشع الجرائم يتهموننا بتنفيذ الأجندة الإيرانية وهذه نغمة بالية".

كما أكد أنه "حين يصرخ الشعب اليمني بشعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل فهو يتجه عمليا في التصدي للمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية".