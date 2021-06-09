قوى سياسية سودانية تصف الحكومة بـ"الفاشلة" وتدعو إلى حراك جماهيري ضدها

أعلن تحالف القوى السياسية السوداني، اليوم الأربعاء، رفضه القاطع لزيادة أسعار الوقود في البلاد، داعيا المواطنين والقوى الثورية إلى التعبير بشكل واضح عن هذا الرفض.

وفي بيانه، وصف التحالف الحكومة السودانية بـ"الفاشلة"، والعمل على مخطط غرضه إفقار الشعب، مشيرا إلى ضرورة تحرك الجماهير لكبح جماح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، وفقا لما نقلته صحيفة "الانتباهة".

وجاء في بيان التحالف: "تطل علينا حكومة الفشل الذريع قدما في مخطط إفقار الشعب وتحميل الفقراء أعباء ارتفاع الأسعار، وكما كان متوقعا فإن تحرير أسعار المحروقات أدى إلى بداية سلسلة من تسونامي ارتفاع الأسعار لا يمكن التكهن بها وبمداها".

وأشار البيان إلى زيادة أسعار المحروقات إلى 290 جنيها للتر البنزين من 150 جنيها، و285 جنيها للتر الجازولين من 125 جنيها، معتبرا أن ذلك محاولة للتحايل على المواطنين بمبررات لا تنطلي على "طفل رضيع".

قالت وزارة المالية في بيان إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود يأتي في إطار سياسة الدولة السودانية الهادفة إلى تنفيذ إصلاح الاقتصاد، مشيرة إلى أن عملية تسعير الوقود تتوافق مع تكلفة الاستيراد.

وتشير الحكومة السودانية إلى أن أسعار تحرير أسعار الوقود جاءت متأخرة بصورة كبيرة، لافتة إلى أن الخطوة الأخيرة ستساهم في إزالة الكثير من "التشوهات" في الاقتصاد السوداني، إذ يصل حجم الدعم الحكومي للمحروقات إلى مليار دولار سنويا.

فيما دعا التحالف المواطنين والقوى السياسية إلى "مناهضة هذه القرارات" بالصوت العالي والحراك الجماهيري، من أجل التصدي لما وصفها بـ"السياسات الاقتصادية المدمرة" والدفع بإلغائها ولردع وإيقاف مسلسل تهميش وإفقار المواطن، على حد وصف البيان.