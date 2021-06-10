الجيش اليمني: قتلى وجرحى من "الحوثيين" في عملية تمشيط شمال صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أن قواته ألحقت، اليوم الخميس، خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إثر عملية عسكرية في محافظة صعدة معقل شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، نقلاً عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن "وحدات من قوات الجيش نفّذت عملية تمشيط وتأمين للمواقع الأمامية في جبال الغرابة والجربة بجبهة الصَفراء (شمال شرقي صعدة)، بعد رصد استحداث مجاميع من الحوثيين مواقع وتنفيذها محاولات تسلل خلال الأيام والساعات الماضية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الحوثيين، فيما استعاد الجيش أسلحة وذخائر".

في المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة"، الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن التحالف العربي نفذ 22 غارة جوية على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، مشيراً إلى استهدف طيران التحالف بغارة أخرى مديرية الظَاهِر جنوب غربي صعدة.

في سياق آخر، اتهمت جماعة "أنصار الله"، الجيش السعودي بشن قصف مدفعي على منطقتي آل الشيخ والرقو في مديرية مُنَبِه الحدودية شمال غربي صعدة، أسفر عن مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي 25 مايو الماضي، أعلن الجيش اليمني مقتل وإصابة العشرات من جماعة "أنصار الله" إثر مواجهات بين قواته ومسلحي الجماعة في وادي عَار وجبال البليسة في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة.