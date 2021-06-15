الأزهر يعلق على قرار السعودية بشأن تنظيم الحج هذا العام

علق شيخ الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، على قرار المملكة العربية السعودية الخاص بتنظيم فريضة الحج هذا العام بأعداد محدودة من الراغبين في أداء المناسك من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

واعتبر شيخ الأزهر أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وتحولاتها المزعجة، وهو قرار صائب وحكيم يراعي المصلحة العامة والحفاظ على الإنسان مع عدم تعطيل الفريضة.

وكانت السعودية أعلنت، أمس السبت، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

يتبع..