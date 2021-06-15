الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة بضربات عنيفة.. فيديو

قالت إذاعة تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن طائرة إسرائيلية هاجمت معسكرا فلسطينيا للتدريب في قطاع غزة، في أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على النبأ.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على على موقعين للمقاومة بخانيونس ومنطقة محررة نتساريم.

#شاهد لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع اليرموك شرق خانيونس بعدة صواريخ pic.twitter.com/HOfS0vBncZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 15, 2021

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس والذي استهدفته بعدة صواريخ.

وفي المقطع المصور يظهر انفجار عنيفا ويتصاعد الدخان جراء الانفجار ليصل عنان السماء.

لحظة قصف طائرات الاحتلال الحربية لموقع قريش التابع للمقاومة غرب مدينة #غزة pic.twitter.com/WTueCWDc5r — دنيا الوطن (@alwatanvoice) June 15, 2021

وأما في الفيديو الثاني الذي يظهر الهجوم على موقع "قريش" التابع للمقاومة الإسلامية "حماس" غرب مدينة غزة يسمع صوت الانفجار العنيف، فيما تضيء ألسنة اللهب السماء.

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة للقوميين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، في القدس الشرقية.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسامح مع إطلاق البالونات الحارقة، ولا بد أن ترد إذا أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل.