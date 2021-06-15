الجيش الإسرائيلي يقول إن غاراته على غزة بسبب البالونات الحارقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي)، شن غارات على مجمعات عسكرية تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على موقع تويتر، إن "مقاتلات حربية إسرائيلية أغارت قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس".

وأضاف أدرعي، أن "هذه المواقع استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات".

واختتم أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

ومنذ قليل أعلنت إذاعة تابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن طائرة إسرائيلية هاجمت معسكرا فلسطينيا للتدريب في قطاع غزة، في أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي شن غارات على على موقعين للمقاومة بخانيونس ومنطقة محررة نتساريم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو للغارات الإسرائيلية على موقع اليرموك شرق خانيونس والذي استهدفته بعدة صواريخ.

#عاجل أغارت مقاتلات حربية قبل قليل على مجمعات عسكرية تابعة لحماس والتي استخدمت كمعسكرات ومواقع لالتقاء نشطاء إرهابيين في لواء خانيونس ولواء غزة. لقد جرت نشاطات إرهابية داخل المجمعات. جاءت الغارات ردًا على اطلاق #البالونات_الحارقة من قطاع #غزة نحو الأراضي الإسرائيلية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 15, 2021

وفي المقطع المصور يظهر انفجارا عنيفا ويتصاعد الدخان جراء الانفجار ليصل عنان السماء.

وأما في الفيديو الثاني الذي يظهر الهجوم على موقع "قريش" التابع للمقاومة الفلسطينية "حماس" غرب مدينة غزة يسمع صوت الانفجار العنيف، فيما تضيء ألسنة اللهب السماء.

وكانت حماس قد هددت باتخاذ إجراء للرد على مسيرة للقوميين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء في القدس الشرقية.

لحظة قصف طيران الاحتلال موقعاً للـمـقـاومة جنوب مدينة غزة. pic.twitter.com/kpNoBasR5Q — أخبار فلسطين (@alakhbarpal) June 15, 2021

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت أن الحكومة الإسرائيلية يجب ألا تتسامح مع إطلاق البالونات الحارقة، ولا بد أن ترد إذا أطلقت حماس صواريخ على إسرائيل.