سوريا.. مقتل طفل وإصابة 3 مدنيين في هجوم جوي قرب الحدود العراقية

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع هجوم جوي على الحدود السورية العراقية في منطقة البوكمال بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وقال مصدر خاص لـ "سبوتنيك" أن غارات جوية مجهولة حتى اللحظة استهدفت مستودعات مشتقات نفطية في منطقة معبر البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وأكد المصدر، أن "الموقع المستهدف يقع داخل المنطقة السيادية السورية، إلى الغرب من مدينة القائم العراقية بنحو 2 كم".

ونفى المصدر أن يكون الموقع المستهدف عسكريا، مشيرا إلى أن المستودعات تحوي كميات كبيرة من المشتقات النفطية، مؤكدا أن الحرائق طالت آليات كانت في المنطقة المستهدفة.

وأفادت مصادر في منطقة البوكمال لـ "سبوتنيك"، أن طفلا قتل وأصيب 3 مدنيين آخرين خلال العدوان الذي استهدف المنطقة. مشيرا إلى أن الموقع المستهدف يحوي (كرفانات) مسبقة الصنع.

أمريكا تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت في بيان، "الجيش الأمريكي يشن هجمات جوية على منشآت تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود بين العراق وسوريا".

وأضاف الجيش الأمريكي، أن

"طائراته هاجمت مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق".

نهاية فبراير/شباط الماضي، أعلنت "القوات الأمريكية شن مقاتلاتها غارات على منشآت عسكرية تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في شرق سوريا، في رد قالت إنه على هجمات صاروخية استهدفت قوات أمريكية متمركزة في العراق".