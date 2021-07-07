التحالف الدولي: 3 إصابات على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة "عين الأسد"

أعلن التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

بغداد - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) العقيد واين ماروتو، عبر تويتر "التقرير الأولي: تقريبا في الساعة 12:30 مساء (بالتوقيت المحلي)، تعرضت قاعدة "عين الأسد" الجوية لقصف بـ 14 صاروخا، وسقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها".

وأضاف أنه "تم تفعيل تدابير دفاعية فيما تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفةـ ويجري تقييم الأضرار"،

عقب ذلك، تبنى فصيل عراقي مسلح يدعى "لواء ثأر المهندس" الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العراقية، قائلا إنه استهدفها بـ 30 صاروخا وتم إصابة الأهداف بدقة عالية".

© Sputnik 11 معلومة عن قاعدة عين الأسد التي قصفتها إيران

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أبرزها قاعدة "عين الأسد"، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.