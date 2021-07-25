تعيين أول سفير لإسرائيل لدى الإمارات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، تعيين رئيس اتحاد الفنادق في إسرائيل، أمير حايك، سفيرا لإسرائيل لدى الإمارات، ليصبح حايك رسميا أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف أيلول/سبتمبر العام الماضي.

وقال لابيد في تغريدة على "تويتر"، اليوم: "يسعدني تعيين أمير حايك سفيرا لإسرائيل لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".

אני שמח למנות את אמיר חייק לשגריר ישראל באיחוד האמירויות.

אמיר חייק, עתיר ניסיון וידע בתחומי הכלכלה והתיירות, הוא האיש המתאים למסד את הגשר בין ישראל לאמירויות. אחרי פתיחת השגרירות הגיע הזמן גם למנות שגריר ראשון לאיחוד האמירויות. בהצלחה אמיר.

@HayekAmir — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 25, 2021

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "أمير حايك، الغني بالخبرة والمعرفة في مجالات الاقتصاد والسياحة، هو الرجل المناسب لتثبيت العلاقات بين إسرائيل والإمارات".

وتابع قائلا: "بعد افتتاح السفارة، حان الوقت لتعيين أول سفير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حظا سعيدا أمير".

אני רוצה להודות לשגריר @AmbassadorNaeh , הממונה על שגרירות ישראל באבו דאבי, שעבד ללא לאות בחצי השנה האחרונה לבנות את תשתית היחסים בין המדינות ולהקים את שגרירות ישראל באמירויות. תודה רבה מקרב לב. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 25, 2021

كما توجه لابيد بالشكر إلى إيتان نائيه، القائم بأعمال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، قائلا إنه "عمل بلا كلل خلال الأشهر الستة الماضية لتعزيز العلاقات بين البلدين وإنشاء السفارة الإسرائيلية في الإمارات".

وكان لابيد قد افتتح، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، قنصلية لإسرائيل في دبي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها "تاريخية".

كما افتتحت الإمارات في يوليو/تموز الجاري، سفارتها في إسرائيل، بحضور الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، وذلك في احتفال رسمي.

يذكر أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية تطبيع في سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي حضر مراسم التطبيع في واشنطن.