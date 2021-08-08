قرقاش يغرد عن زيارته لتونس ولقائه بقيس سعيد

أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أن بلاده تدرك أهمية الحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها ودعم كل ما يحقق أمنه وإزدهاره.

وعلق قرقاش على زيارته لتونس على حسابه "تويتر"، قائلا إنه تشرف بلقاء الرئيس التونسي قيس سعيد وتسليمه رسالة من الشيخ خليفة بن زايد.

تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد وتسليمه رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، نتضامن مع الشعب التونسي الكريم وندعم كل ما يحقق أمنه وازدهاره، وندرك علم اليقين ضرورة الحفاظ علي الدولة ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية. pic.twitter.com/7G64ytNPU9 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 8, 2021

وأضاف أن "بلاده تضامن مع الشعب التونسي وتدعم كل ما يحقق أمنه ازدهاره".

وأكد أن "الإمارات تدرك علم اليقين ضرورة الحفاظ على الدولة التونسية ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل قرقاش أمس السبت بقصر قرطاج في تونس، حيث أكد على متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وجدد حرص بلاده على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالح الشعبين.

بينما أكد قرقاش على ثقة الإمارات بقدرة الرئيس التونسي على عبور هذه المرحلة وحماية بلاده من كل ما يهددها.