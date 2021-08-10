السعودية... أحكام بسجن متهمين بالفساد بينهم محافظ وقاض وضابط

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة على حسابها بموقع "تويتر"، إن المتهمين في هذه القضايا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ضمن دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، والتي أصدرت بدورها أحكاما قضائية ضد المتورطين منهم في الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام، تمثلت في الحكم بسجن قاض 10 سنوات وغرامة قدرها 300000 ريال.

الحكم 6: إدانة قاضي بالرشوة "راشي" وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300,000 ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتشي" واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

​وأوضحت أنه أدين بالرشوة "راش" وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة.

كما أدين ضابط برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتش" واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.

وأصدرت المحكمة أيضا، حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25000 ريال، ضد محافظ إحدى المحافظات، لإدانته بالرشوة والاختلاس.

الحكم 2: إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25,000 ريال.#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

​وصدر حكما بالسجن 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها 1650000 ريال ضد رجل أعمال أدين بالرشوة "راشي" والاشتراك في استغلال النفوذ الوظيفي واختلاس المال العام وغسل الأموال.

المحكمة الجزائية عاقبت أيضا ضابطا برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان مجمع سكني تابع لوزارة الداخلية، بالسجن 4 سنوات، وغرامة قدرها 20000 ريال، وذلك لإدانته بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي.

الحكم 7: إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 20,000 ريال ومصادرة مبلغ 8,402 ريال.#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

​كما عاقبت المحكمة موظفة في وزارة التعليم بالسجن عامين ونصف، وغرامة قدرها 25000 ريال، لإدانتها بتلقي رشوة.

الحكم 8: إدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة "مرتشي"، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة بمبلغ 25,000 ريال.#أحكام_قضائية_ضد_الفاسدين — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

​المحكمة أدانت كذلك محاميا بتقديم رشوة وغسل الأموال، وأصدرت حكما بسجنه 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 70000 ريال.

الحكم 5: إدانة محامي بالرشوة "راشي" وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 70,000 ريال، وإدانة موظف بالنيابة العامة بالرشوة "مرتشي" وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 10, 2021

كما أدانت موظفا بالنيابة العامة بالرشوة "مرتشي" وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته، لتصدر حكما بسجنه 5 سنوات ونصف وتغريمه 50 ألف ريال.