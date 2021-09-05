عمران خان ومحمد بن زايد يبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

أجرى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي بحثت معه العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في أفغانستان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا أوجه التعاون بين الدولتين من أجل دفعها إلى الأمام وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات.

وتناول محمد بن زايد وعمران خان وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، كما بحثا تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأكد ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان أهمية التنسيق بينهما والتعاون المشترك من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في قارة آسيا.

يذكر أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أعلنت سيطرتها على الحكم في البلاد منذ 15 أغسطس/ آب الماضي، بينما رحل آخر جندي أمريكي من البلاد في 30 أغسطس.

وانتهت الحرب الأفغانية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية لمدة نحو 20 عاما، من أجل الإطاحة بحكم "طالبان" دون أن تحقق أي من أهدافها.