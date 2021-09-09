اليمن.. تبادل رفات 44 مقاتلا من قوات المجلس الانتقالي و"أنصار الله" في الضالع

أنجزت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، صفقة تبادل رفات في محافظة الضالع وسط البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك" بأن وساطة محلية نجحت في تبادل الجانبين رفات 44 مقاتلاً سقطوا في معارك سابقة بين الطرفين شمال الضالع.

وأضاف أن قوات تابعة للمجلس الانتقالي والمقاومة الجنوبية الموالية له سلمت رفات 27 مقاتلاً من "أنصار الله" مقابل تسليم الجماعة رفات 17 جندياً من القوات الجنوبية.

وأشار إلى أن عملية تبادل الرفات تمت في نقطة حدودية بين مديرية يَافِع التابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن ومحافظة البيضاء وسط البلاد.

وتعد العملية هي الثانية بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر، إذ تبادل الجانبان في 11 حزيران/ يونيو الماضي، 12 أسيراً ورفات 46 مقاتلاً في منفذ مُقيلان ماوية غرب مديرية الأزَارق الواقعة في الجهة الغربية من الضالع.

ويشهد اليمن للعام السابع تواليا معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فضلاً عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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