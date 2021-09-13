تسجيل
20:08 GMT13 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وقف إطلاق النار في قطاع غزة

    خطة إسرائيلية لتنمية قطاع غزة... لماذا الآن وهل تقبل حماس بها؟

    © REUTERS / Mohammed Salem
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049265759_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_3217ed186629c4d576a3ffcc821a5387.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109131050138812-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%9F/

    في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع، ووسط توتر دائم ومتصاعد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، اقترحت إسرائيل خطة تنمية وتحسين الظروف المعيشية في غزة.

    وجاء اقتراح وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مقابل التزام حركة حماس بالتهدئة، ومن أجل إيجاد حلول لـ "جولات العنف التي لا تنتهي".

    وقال مراقبون إن الخطة الإسرائيلية تأتي في ظل الهزائم التي منيت بها في قطاع غزة، وبعد ضغوط دولية من أجل رفع الحصار عن القطاع الذي يعاني بشكل كبير اقتصاديا.

    خطة إسرائيلية

    وبحسب يائير لابيد، تشمل الخطة تأهيل البنى التحتية وإصلاح نظام الكهرباء وتوصيل الغاز وبناء محطة لتحلية المياه، وإدخال تحسينات كبيرة على نظام الرعاية الصحية وإعادة بناء البنية التحتية للإسكان والنقل.

    النفق الذي هرب عبره الأسرى الفلسطينيين من أحد السجون شمالي إسرائيل
    © AFP 2021 / JALAA MAREY
    بينيت عن هروب الأسرى الفلسطينيين: سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر
    ويقول لابيد، إن حملة حماس العنيفة ضد إسرائيل هي السبب وراء عيش الفلسطينيين في ظروف من الفقر والشح والعنف والبطالة المرتفعة، بدون أمل، مشيرا إلى أن حماس في المقابل ستلتزم بتهدئة طويلة الأمد.

    وأضاف أنه في حال سارت المرحلة الأولى على ما يرام، عندها سوف يتم بناء جزيرة اصطناعية قبالة سواحل غزة تسمح بإنشاء ميناء، كما سيتم إنشاء "رابط للمواصلات" بين غزة والضفة الغربية.

    وتابع: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، نحن لا نزال في مرحلة وضع الخطط، ولكن إذا كان أمام هذه الخطة فرصة للنجاح وحصلت على دعم واسع، عندها سوف أقترح على الحكومة أن تكون الموقف الرسمي".

    ضغوط خارجية

    واعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إقبال وزير الخارجية الإسرائيلي على مقترح خطة لتنمية قطاع غزة، يأتي لعدة أسباب، أهمها التخوفات الكبيرة لدى الجانب الإسرائيلي من الأوضاع المأساوية الذي يعيشه سكان قطاع عزة، والوضع الاقتصادي المتردي، وإمكانية أن يؤدي ذلك إلى جولات قتالية بين الجانبين.

    سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
    © REUTERS / GIL ELIYAHU
    قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية هروب الأسرى الفلسطينيين.. "مدة حفر النفق"
    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يأتي المقترح أيضا في ظل الضغوط الخارجية التي تمارسها أوروبا وأمريكا وروسيا على الجانب الإسرائيلي لتحسين أوضاع القطاع، وتحسين الوضع الاقتصادي، من ناحية العمل داخل القطاع والأيدي العاملة، وشعور المواطن بالأمن والآمان في غزة.

    ويرى أن هذه الأسباب فرضت على إسرائيل أن تقدم هذا المقترح، لا سيما في ظل قضية هروب السجناء من سجن جلبوع، وإعادة اعتقال بعضهم، والوضع داخل الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، والأوضاع غير المستقرة في الضفة الغربية، مضيفا: "لذلك سمحت إسرائيل بدخول الأموال القطرية لمساعدة القطاع".

    تنازلات إسرائيلية

    وقال مصطفى الصواف، المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، إن اقتراح إسرائيل خطة لتنمية قطاع غزة، يؤكد أن إسرائيل في تراجع، وتقدم تنازلات أمام إصرار المقاومة والشعب الفلسطيني على تحقيق ما يريد.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن ما يطرحه يائير لابيد، هو أمور تصر الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على تحقيقها، لكن بشروطها وليس بشروط إسرائيلية، وفصائل المقاومة لن تقبل شروط إسرائيل، ولا تؤمن بها.

    ويرى أن إسرائيل عليها أن تنفذ ما تم التوافق عليه قبل اتفاق التهدئة، مؤكدا أنها تحاول تهدئة الجانب الفلسطيني وإغرائه بما يسمى خطة تنمية قطاع غزة.

    وقال الصواف: المقاومة تفهم جيدا ما تريده إسرائيل، ولن تحقق أي منها، ومن المتوقع أن تفرض المقاومة شروطها على إسرائيل سواء قريبا أو فيما بعد.

    وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة.

    وقالت وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافا في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت موقعا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وموقعا شمال القطاع.

    يشار إلى أن "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستضع الإفراج عن الأسرى الستة الذين هربوا من سجن جلبوع، ضمن صفقة تبادل قادمة مع الجانب الإسرائيلي. وقال أبو عبيدة، الناطق باسم "كتائب القسام"، في مقطع مصور له، إن قرار قيادة "القسام" والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير "الأسرى الستة".

    وتمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع، الشديد الحراسة شمالي إسرائيل، الاثنين الماضي، ومنذ مساء الجمعة، تمكنت قوات الأمن الإسرائيلي من إعادة اعتقال 4 منهم.

    إنفوجرافيك - أبرز القادة العسكريين الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل
    © Sputnik
    أبرز القادة العسكريين الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

     

    انظر أيضا:

    إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع شمالي وجنوبي قطاع غزة
    الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
    استعداد إسرائيلي لحرب جديدة... من ينزع فتيل الأزمة بين تل أبيب وغزة؟
    إسرائيل تحبط عملية تهريب معدات "مخصصة للأنفاق" إلى غزة... صور
    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بيرولاديس على جزيرة كورفو، اليونان
    كورفو... جزيرة الإمبراطورة سيسي والملحمة الأوديسية وعشقها جيمس بوند
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك