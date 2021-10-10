مصدر أمني: إصابة جنديين عراقيين في هجوم على مركز انتخابي

أُصيب جنديان من الجيش العراقي، اليوم الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول، إثر هجوم مسلح شنه مجهولون على مركز انتخابي في محافظة ديالى شرقي العراق.

بغداد – سبوتنيك. ويأتي الإعلان العراقي عن الهجوم، رغم إعلان الأمن العراقي رفع حالة التأهب بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية، اليوم.

وقال مصدر أمني عراقي لوكالة "سبوتنيك" إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة باتجاه مركز انتخابي في أطراف ناحية السعدية في محافظة ديالى".

وأشار المصدر الأمني العراقي إلى أن "الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من الجنود".

وأضاف أن "قوة من الجيش بدأت عملية بحث عن المنفذين الذين لاذوا بالفرار".

​يذكر أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.