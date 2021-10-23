وزير الري المصري يوجه رسالة للمواطنين لتجنب أزمة في المياه... فيديو

اعتبر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن التوصل لاتفاق ملزم بشأن بناء سد النهضة يصب في مصلحة إثيوبيا في المقام الأول.

جاء هذا في تصريحات للوزير المصري، مساء اليوم السبت، خلال لقاء في برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية "تين".

وقال الوزير إن الاتفاق الملزم "من مصلحة إثيوبيا قبل أن يكون من مصلحة مصر"، لافتا إلى أن هذا الاتفاق كان سيحول دون وقوع بعض الأخطاء المتعلقة ببناء السد.

وخاطب الوزير الشعب المصري، موضحا أن البلاد تواجه مشكلة مياه وأنه إذا لم يحدث تكاتف سوف تتفاقم المشكلة.

وأكد أن الدولة تواجه مشكلة المياه ببذل المزيد من الجهود، وأنها لن تسمح في الوقت ذاته بحدوث أزمة مياه في البلاد.

لكن الوزير شدد على أن الحل لن يتحقق إلا بتكاتف الدولة والشعب ووجود درجة من الوعي وترشيد كبير في استخدام موارد المياه.

وحث المواطنين على عدم تلويث المجاري المائية من خلال إلقاء القمامة والحيوانات النافقة، وحثهم على تغيير أنماط الزراعة.

واعتبر وزير الري المصري أن المشروعات التي تنفذها الدولة تمنع التعرض لأزمة مياه.