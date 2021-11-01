الرئيس التونسي يوجه رسالة إلى تبون في ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ 67 لانطلاق حرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 67 عاما على اندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وقال الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون هنأه فيه بالذكرى 67 لاندلاع الثورة الجزائرية".

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد يهنئ في مكالمة مع أخيه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون الشعب الجزائري بالذكرى 67 لاندلاع حرب التحرير الجزائرية ويؤكد التزام تونس بالعمل من أجل وحدة المغرب العربي بالرغم من العقبات التي لا تزال تعترضه. #TnPR pic.twitter.com/8eploPvVbQ — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) November 1, 2021

وتابعت: "أكد سعيد التزام تونس بالعمل من أجل وحدة المغرب العربي على الرغم من العقبات التي لا تزال تعترضه".

وانطلقت حرب التحرير الجزائرية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1954 واستمرت حتى إعلان استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي في 5 يوليو/ تموز عام 1962.

وأصبح هذا الموعد مناسبة تاريخية ترصد ملامح الكفاح الذي خاضه الجزائريون ضد المستعمر الفرنسي.

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