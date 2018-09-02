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23:59 02 سبتمبر/ أيلول 2018
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    السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.

    مشاركات من 20 دولة في الدورة السادسة لمهرجان الأردن للأفلام

    © Sputnik . Aleksandr Melnikov
    ثقافة
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    تشارك 20 دولة عربية وأجنبية في الدورة السادسة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام التي تنطلق يوم الخميس القادم في المركز الثقافي الملكي بالعاصمة عمان.

    واختارت اللجنة الفنية للمهرجان 24 فيلما للعرض في المهرجان منها ثمانية أفلام فقط تتنافس ضمن المسابقة الرسمية على (جائزة البترا) بفروعها المختلفة في التمثيل والإخراج والسيناريو والتصوير والإضاءة والموسيقى التصويرية. وفقا لـ "رويترز".

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    © AP Photo / Willy Sanjuan
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    والأفلام المتنافسة هي (وات نو وان سيسز) من الولايات المتحدة و(اون) من الهند و(دليفري) من البرازيل و(سوماك) من تركيا و(ذا اوت كاست) من أوكرانيا و(قضية هند) من السعودية و(عيد زواج) من مصر و(مامبا سوداء) من تونس.

    وتعرض باقي الأفلام خارج المسابقة ومن بينها أربعة أفلام من إنتاج وزارة الثقافة الأردنية هي (عادي) من تأليف وإخراج طارق التميمي و(ولاء-وسط البلاد) من تأليف رولا حجة وإخراج محمد المجالي و(ظمأ) من تأليف وإخراج المعتصم أبو عليم و(الباب) من تأليف وفاء بكر وإخراج عدنان الزعبي.

    ومن بين الدول الأخرى المشاركة في المهرجان لبنان والعراق والكويت والبحرين والإمارات وروسيا وبريطانيا وإيران وتركيا وتشيلي.

    وقال المخرج عبد الكريم الجراح مدير المهرجان في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة في المهرجان تجاوزت الثلاثة آلاف فيلم من أنحاء العالم.

    وأضاف أن لجان الفرز والمشاهدة عملت على مشاهدة تلك الأفلام على مدى شهرين بشكل متواصل لاختيار الأفلام المشاركة داخل المسابقة وخارجها.

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    وتقام عروض الأفلام داخل عمان في المركز الثقافي الملكي حتى 12 سبتمبر/ أيلول فيما تنتقل أنشطة المهرجان إلى باقي أنحاء الأردن في الكرك والزرقاء ومعان وأربد والبلقاء والمفرق وعجلون ومأدبا والعقبة والطفيلة وجرش اعتبارا من 15 سبتمبر أيلول وحتى منتصف ديسمبر كانون الأول.

    وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج الأردني محيي الدين قندور وعضوية الممثل المصري سيد رجب والمخرج الجزائري كريم طرايدية والمنتجة آيت لايجو من استونيا.

    وقال الجراح إن المهرجان سيكرم هذا العام المخرج الأردني أحمد دعيبس "تقديرا لدوره في الدراما الأردنية والعربية" كما سيحتفي بالممثل الراحل ياسر المصري الذي توفي في حادث مروري في أغسطس/ آب.

    ويشمل برنامج المهرجان إقامة ورشة لكتابة الفيلم الروائي القصير يقدمها المخرج العراقي محمد دراجي.

    وبدأ المهرجان في 2013 باسم مهرجان الفيلم الأردني قبل أن يتحول في 2016 إلى مهرجان دولي يجذب مشاركات عربية وأجنبية.

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