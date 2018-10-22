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17:44 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري

    فنانة سعودية لـ"سبوتنيك": فتياتنا يملكن القدرة على المواجهة

    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    ثقافة
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    بدور البكري شابة سعودية صقلت موهبتها مع الزمن لتحلق في فضاء الفن التشكيلي الواسع، لتحقيق جملة من الطموحات والآمال التي سيطرت عليها، بعد موقف الزمها التعبير عنه بطريقه اخرى بديلً عن الحرف، ولم تكتفي بذلك بل أنها سعت إلى نثر الفن بين أرجاء مجتمعها.

    حملت البكري على عاتقها مهمة تعليم الشغوفين والشغوفات مبادئ الرسم والفنون بأنواعها، حتى ترأست القسم الفني في فريق (ابتسم انت في نعمه) لدعم اطفال مرض السرطان شافاهم الله.

    سعودية في معرض غلوورك في الرياض، الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018
    © REUTERS / STRINGER
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    التقت "سبوتنيك" الفنانة التشكيلية بدور البكري وتحدثت عن حياتها في الفن التشكيلي وبدايتها، وسبب احترافها، وماهي رسالتها وماذا تقول للفتيات، وكيف ترى التنافس بين الرجال والنساء في الفن التشكيلي.

    في البداية كيف انطلقتِ في عالم الفن التشكيلي؟

    عشقت الرسم والفنون منذ كنت طفلة صغيرة، وامتلك موهبة الفن التشكيلي كذلك منذ الصغر، وعدم مقدرتي التعبير عن موقف حدث لي تسبب في صقل موهبتي، واستوجب أن أعبر عن موقفي بطريقه أخرى بديلاً عن الحرف، من هنا نقطة الانطلاق وبداية الاحتراف.

    تطلقين الفيديوهات التعليمية الخاصة بالرسم والفنون عبر قناة يوتيوب وعبر حسابك في إنستغرام وسناب شات، حدثينا عن بداية هذه الفيديوهات؟ 

    كانت بداياتي في هذا الجانب من قبيل التجربة فقط، حين شاركت من يتابعني عبر تويتر مقاطع صور وفيديوا تعليمي عن أدوات الرسم، فشعرت حينها بمدى حاجة الكثيرين لوجود من يدعمهم ويساعدهم، فقررت التوسع في هذا المجال، وأنشأت قنوات خاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت على انتهاج الطرق المبسطة والسهلة والتفصيلية التي نالت ولله الحمد اعجابا واقبالا كبيرا من قبل المهتمين والمحبين للفنون ليس من داخل السعودية فحسب، بل من قبل الكثير من دول الخليج أيضا، حتى أنني أقابل الكثير من متابعيني عبر المعارض وأسمع منهم الكثير من العبارات التشجيعية التي تدل على أن هذه الدروس قد غيرتهم حياتهم وثقافتهم الفنية.   

    هل يعني ذلك أنكِ تشعرين بمسؤولية في هذا الجانب نحو الآخرين؟

    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري

    الحقيقة نعم أشعر بأن هذا واجبي، وخاصة أنني كنت في وقت من الأوقات بحاجة لمن يدعمني، وكنت أبحث عن فرصة، كما أنني استشعر بواجبي نحو الكثير من الموهوبين والموهوبات الذين يسكنون في المناطق النائية، ولا تتوفر لديهم فرصة التعلم على أرض الواقع، ولا يجدون وسيلة أخرى سوى مثل هذه الدروس التعليمية، اليوم أترأس القسم الفني في فريق (ابتسم انت في نعمه) لدعم اطفال مرض السرطان شافاهم الله ، ونقيم بين فتره وفتره نشاطات لهم يتخللها رسم واعمال تشكيليه.

    هل تعتقدين بأن السوشال ميديا قادرة بالفعل في التأثير على النجاح؟

    لا يمكن أن ننكر أننا جيل مندفع نوعا ما نحو السوشال ميديا، ولن نستطيع أن ننكر أيضا بأن الكثيرين والكثيرات قد حققوا نجاحا متميزا من خلالها، هي ولا شك سلاح ذو حدين، وكل منا قادر على توجيه سلاحه بالطريقة التي يريدها.

    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري

    تحرصين على المشاركة الدائمة في المعارض، هل تعتقدين أن مشاركة الفنانين في هذه المعارض شيء هام؟

    نعم هي إحدى التجارب الغنية بالمتعة والفائدة لجميع الفنانين والفنانات، ويجب أن يحرص الفنانون وخاصة المبتدئين على الحضور والمشاركة في المعارض لدعم التغذية البصرية لديهم واكتساب الثقافة والخبرة الفنية اللازمة، ولقد كانت ولله الحمد مشاركاتي السابقة في العديد من المعارض مشاركات ناجحة، وحظيت بالتكريم وتسلم شهادات شكر على المشاركات.

    رسوماتك.. تهدينها لمن؟

    أهدي أعمالي الفنية للمجتمع كامل، ولكل من فقد التعبير ولكل من كان له حس عال ومتذوق.

    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري

    ‏كم لوحة رسمت؟

    رسوماتي التشكيلية كثيرة ولله الحمد، من بينهم الجداريات التي قمت بها.

    ‏كم يستغرق الرسم التشكيلي من وقت؟

    يتفاوت حسب الرسمة وتصميمها، الألوان الزيتية تستغرق بعضها من اسبوع الى عشرة ايام، اما الرسومات على الحائط الخارجي في الشوارع "الجدار" يستغرق من 3الى9ساعات.

    ماذا عن تنافس الرجال والنساء بالفن التشكيلي؟

    نحن جزء من المجتمع، وإن اختلفت افكارنا أو توجهاتنا نبقى يدا واحدة للنهوض بالوطن والعالم.

    ما الذي يميز بدور البكري عن غيرها من الفنانات التشكيليات؟

    أنا لا أسعى لأن أكون فنانة فقط، ولا أفكر في الربح المادي فحسب، بل أسعى لأن أدرج نفسي كداعمة للفن والفنانين والفنانات، وأن أتمكن من إيصال رسالة للمجتمع عن أهمية وجمال هذا الفن. 

    هل هناك كلمة تريدين توجيهها للفتيات السعوديات اللاتي يتمتعن بموهبة الرسم ويرغبن في تطوير موهبتهن؟

    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري
    © Sputnik . Mohammad al-Bakhit
    لوحات فنية للفنانة التشكيلية بدور البكري

    عندما ننظر إلى الفتاة السعودية حاليا، سنجد أنها قد أصبحت أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات بكل ثقة، خاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتواكب ذلك مع التغير في الذوق والمفهوم العام من جميع شرائح المجتمع، وبدأ الكثير من الناس يتفهمون المدارس الفنية وينظرون اليها بوعي وادراك متميز، وهذا ما يبشر بمستقبل مضيء أمام التشكيليات السعوديات، ولكن عليهن أن يطورن أنفسهن وينمين موهبتهن بطريقة صحيحة، من خلال تعلم أساسيات الرسم، واختيار الطريقة المناسبة لهن ولميولهن، وأنصحهن بالابتعاد عن الفن التجريدي في البداية فهي مرحلة متقدمة وصعبة بالنسبة للمبتدئات، وأن يعرفن التمارين اساس العلم والتطور في اي موهبه وايضا عدم الخوف وخوض التجارب، والاطلاع على ثقافات الغير والاساليب الجديدة، وعدم الالتفات لأي نقد غير بناء، وليتذكرن أن الفنانة السعودية الواثقة من نفسها قادرة على الإبداع والتميز، طالما هي محافظة على عاداتها وتقاليدها.

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