قريبا... تصوير أول فيلم لجاكي شان في السعودية

أعلن نجم أفلام الحركة الصيني الممثل جاكي شان عن نيته تصوير "فيلم أكشن" على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأعرب شان أثناء تكريمه عن إعجابه بالمملكة بعد "عدة ساعات فقط من السفر داخل السعودية... أعرف أنها المكان المناسب لمشاهد مطاردات السيارات والانفجارات والأكشن"، آملا أن يصطحب معه فريق العمل في الزيارة القادمة لتصوير فلم أكشن" أتمنى أن أعود بصحبة طاقم عملي خلال زيارتي القادمة".

النجم العالمي #جاكي_شان يعلن أنه يريد تصوير فيلم آكشن في #السعودية وقد يأتيها المرة القادمة مع فريق التصوير #موسم_الرياض2019 @Turki_alalshikh pic.twitter.com/TOchO3ql5Q — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) October 13, 2019

وكرم النجم العالمي جاكي شان في المنتدى الدولي لصناع الترفيه الذي أقيم في الرياض 13-14 من الشهر الجاري مع عدد من نجوم العرب والعالم.

Delighted to meet such brilliant top-worldwide actors today at #JoyForum19's Awards Ceremony in Riyadh 🇸🇦

These megastars have contributed to bringing joy for years all over the world, we're here to celebrate their utmost talents. pic.twitter.com/EdQ6rJlGxr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 13, 2019

وشهد المنتدى تكريم عدة شخصيات عربية وعالمية، حيث قام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل شيخ بتكريم نجوم عالميين كالممثل الهندي شاروخ خان والممثل البلجيكي جان كلود فان دام والممثل الأمريكي جيسون موموا بالإضافة إلى جاكي شان.