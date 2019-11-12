أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

كما أهدت الجمهور أغنية (المصطفى) من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي.
وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقية العربية بالقاهرة بمصاحبة المايسترو أحمد عبد الشافي.
وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية قدم علي الحجار فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسبقت الحجار فقرة للمغنية ريهام عبد الحكيم.
#مروان_خوري و جماله في اغنية خايف اقول الي في قلبي للموسيقار محمد عبدالوهاب ❤️— Nada (@Nadaaa95) November 10, 2019
3 نوفمبر 2019 - دار الاوبرا المصرية - مهرجان الموسيقي العربية@iMarwanKhoury pic.twitter.com/PZM6zfBiwp
وكان المهرجان في دورته الثامنة والعشرين قدم على مدى 12 يوما 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا و22 فرقة موسيقية من سبع دول هي لبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وسلطنة عمان ومصر.
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