أصالة تختتم مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

ودع مهرجان الموسيقى العربية اليوم الثلاثاء جمهوره بحفل أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة وأحيته المطربة السورية أصالة.

وحسب "رويترز" أطلت أصالة بفستان لونه بنفسجي من تصميم اللبناني نيكولا جبران وقدمت بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته باقة من أحدث أغانيها منها (60 دقيقة حياة) و(نكتة بايخة) و(حاجة متخصكش) و(بنت أكابر) و(مهتمة بالتفاصيل) و(جابوا سيرته) و(خانكة الذكريات).

كما أهدت الجمهور أغنية (المصطفى) من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي.

وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقية العربية بالقاهرة بمصاحبة المايسترو أحمد عبد الشافي.

وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية قدم علي الحجار فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وسبقت الحجار فقرة للمغنية ريهام عبد الحكيم.

#مروان_خوري و جماله في اغنية خايف اقول الي في قلبي للموسيقار محمد عبدالوهاب ❤️



3 نوفمبر 2019 - دار الاوبرا المصرية - مهرجان الموسيقي العربية@iMarwanKhoury pic.twitter.com/PZM6zfBiwp — Nada (@Nadaaa95) November 10, 2019

وكان المهرجان في دورته الثامنة والعشرين قدم على مدى 12 يوما 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا و22 فرقة موسيقية من سبع دول هي لبنان وسوريا والأردن والعراق والمغرب وسلطنة عمان ومصر.