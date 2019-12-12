"الجوائز الثقافية الوطنية"...مبادرة سعودية لتكريم المبدعين

وأعلن وزير الثقافة السعودي، بدر بن عبدالله بن فرحان، إطلاق المبادرة التي ستتضمن 14 جائزة تتوزع على القطاعات الثقافية الـ 16 التي اعتمدتها الوزارة في وثيقتها وضمن توجهاتها.

وزير الثقافة يعلن عن #الجوائز_الثقافية_الوطنية لدعم وتشجيع الإنتاج الثقافي والإبداعي في كافة القطاعات الثقافية. #السعودية#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/7GlFY7iYvj — حسان طاهر | HASSAN (@abukhalil_31) December 12, 2019

وقسّمت الوزارة الجوائز إلى أربعة مسارات رئيسية هي: جائزة الروّاد، جائزة الثقافة للشباب، جائزة المؤسسات الثقافية، والمسار الرابع الذي يضم 11 جائزة تشمل جميع قطاعات الثقافة في المملكة.

واعتبر الوزير أن هذه الطرق ستكون ملهمة وداعمة للمواهب الوطنية السعودية، وسيكون لها أثر كبير في الارتقاء بالمعايير والمستويات الثقافية.

وقال بن فرحان: " إن الجوائز الثقافية الوطنية هي تعبير عن مدى تقدير، وزارة الثقافة والوطن، عموماً، للإسهامات الكبيرة التي يقدمها المبدعون السعوديون في القطاعات الثقافية كافة ولدورهم في نمو الوعي والمعرفة".

وحددت الوزارة جائزتي "الروّاد" و"الثقافة للشباب" لتكونا الجائزتين الوحيدتين اللتين يتم اختيار الفائزين فيهما بالترشيح من قبل لجان التحكيم المعنية، فيما ستكون بقية الجوائز متاحة أمام عموم المثقفين والمبدعين في كل القطاعات الثقافية، بحسب "عكاظ".

و ستفتح وزارة الثقافة باب التسجيل والمشاركة، وفق آليات محددة، أمام الجميع في الدورة الأولى للجوائز في الربع الثاني من عام 2020.