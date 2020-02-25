زوار معرض دافنشي في اللوفر يتجاوزون المليون

أعلن متحف اللوفر في باريس، اليوم الثلاثاء، تسجيل رقم قياسي في عدد زوار معرض الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي، بأكثر من مليون زائر.

باريس – سبوتنيك . وقالت إدارة المتحف في بيان رسمي إن المعرض الذي استمر على مدى 104 أيام واختتم أمس الاثنين "سجّل رقما قياسيا من حيث عدد الزوار الذي بلغ 1071840 زائرا، ليتخطى بذلك عدد الزوار الذين أقبلوا على معرض الرسام الفرنسي دولاكروا عام 2018 وهو 540000 زائر".

وقال المدير التنفيذي للمتحف جان لوك مارتينيس، في سياق البيان: "من الرائع أن نرى كيف أن فنانا من عصر النهضة الإيطالية توفي منذ 500 عام ما زال حتى يومنا هذا مصدر دهشة لغالبية الناس. اليوم أنا فخور لسببين، الأول هو أنني استطعت أن أجمع أكبر عدد للوحات دافنشي في معرض واحد والثاني هو تنوع الجمهور وكثرة عدده. متحف اللوفر نجح في امتحان الامتياز العلمي ونوعية الاستقبال".

ونظم متحف اللوفر معرضاً لرسوم دافنشي احتفالا بذكراه الـ500، وقد استطاعت إدارة المتحف عرض 10 لوحات للرسام من أصل مجموع قرابة 20 لوحة، تم استقدام معظمها من متاحف إيطالية ذلك إضافة للوحة الموناليزا الشهيرة التي تتواجد على الدوام في المتحف الباريسي، إلى جانب 150 عملا فنيا لدافنشي (مخطوطات ومنحوتات ورسومات...).

وقال اللوفر إنه طيلة فترة المعرض، الذي استمر لمدة 104 أيام، توافد قرابة الـ9783 زائرا يوميا.

وفتح المعرض أبوابه لساعات إضافية ليلا لكي يزيد من قدرة استقبال الزوار، بالإضافة لتخصيص ثلاث ليال مجانية لجذب مزيد من الزوار والترويج للمعرض.