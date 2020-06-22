مصري يفوز بجائزة أفضل كتاب في التاريخ الاجتماعي من بريطانيا

منحت جمعية التاريخ الاجتماعي في بريطانيا جائزتها لأفضل كتاب هذا العام إلى المؤرخ المصري خالد فهمي، أستاذ الدراسات العربية الحديثة في جامعة كمبردج، عن كتابه (السعي للعدالة: القانون والطب الشرعي في مصر الحديثة) الصادر باللغة الإنجليزية.

يتناول الكتاب الطب الشرعي وخاصة التشريح في تاريخ مصر الحديث ، ويفند الاعتقاد السائد بأن التطور الذي حدث في هذا المجال كان بسبب التأثير الأوروبي.

وحسب "رويترز" قالت جمعية التاريخ الاجتماعي في مسوغات منح الجائزة "أبدت لجنة التحكيم إعجابا حقيقيا بكتاب فهمي، ومصادره الثرية، والتصوير الجذاب لكل من المسار الرئيسي للتاريخ وتجارب الناس العاديين. واتفق أعضاء اللجنة على أن أي قارئ سيتعلم الكثير من هذا الكتاب".

تحتفي الجائزة بالكتب الصادرة بالإنجليزية في التاريخ الثقافي والاجتماعي على أن يكون مؤلفها من المقيمين في بريطانيا وبشرط أن يكون الكتاب هو الثاني على الأقل للمؤلف. ويكون ترشيح الكتاب من خلال الجهة الناشرة.

ولفهمي العديد من المؤلفات والأبحاث منها (الجسد والحداثة) الصادر عن دار الكتب والوثائق القومية و(تنفس الصباح) عن دار البشير للثقافة والعلوم و(سبيل محمد علي) بالاشتراك مع أجنيشكا دوبرولسكا.

To begin our online conference, we are delighted to announce that the winner of the 2020 SHS Book Prize is Prof Khaled Fahmy (@khaledfahmy11) for the book 'In Quest of Justice: Islamic Law and Forensic Medicine in Modern Egypt' (UCP).



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وفي مقابلة معه عبر الإنترنت نشرها موقع جمعية التاريخ الاجتماعي أبدى فهمي (56 عاما) سعادته بالفوز بالجائزة، وقال إن شغفه بتاريخ الطب في مصر وأثره على الحياة الاجتماعية بدأ من خلال قراءاته الكثيرة عن هذا الموضوع أثناء إعداده لبعض مؤلفاته السابقة خاصة كتاب (كل رجال الباشا.. محمد علي وجيشه وبناء مصر الحديثة).

وأضاف أنه وصل إلى قناعة بأن الطب يمكن أن يساعد على التأريخ لبناء مصر الحديثة في القرن التاسع عشر فقضى وقتا طويلا في الاطلاع على الوثائق التاريخية والمراجع والدوريات التي ساعدته في تأليف الكتاب واستفاد كثيرا من تقارير الطب الشرعي المرفقة بسجلات الشرطة ضمن قضايا القتل والاعتداء والتي كانت مثيرة للدهشة ودقيقة للغاية.