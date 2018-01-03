ارتفاع في مؤشرات بورصات الخليج

أقفلت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الأربعاء 3 يناير/ كانون الثاني على ارتفاعات في سوقي دبي والسعودية.

وواصلت مجموعة إعمار في دبي تعافيها للجلسة الثانية على التوالي،حسب رويترز.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.4 % إلى 3459 نقطة في حجم تداول مرتفع، مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي 2.9 % بعدما ارتفع 3.6 % أمس الثلاثاء.

وأصبحت أسهم إعمار مثار اهتمام المستثمرين الذين يراهنون على أن إنفاقا قويا للحكومة سيدعم الاقتصاد ويساعد السوق على الاستقرار هذا العام.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.7 % إلى 7224 نقطة.

© REUTERS/ Jonathan Ernst البنتاغون يدعو قطر لتخفيف التوتر في منطقة الخليج

وهبط المؤشر في أول يومين من العام الجديد بعدما رفعت الحكومة الأسعار المحلية للبنزين.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 % فقط العام الماضي، لكن كثيرين من مديري الصناديق يتوقعون أن يكون 2018 عاما أفضل نظرا لزيادة إنفاق الحكومة.

وتوقع محللون في الرياض المالية أن يصل المؤشر إلى 7936 نقطة هذا العام.

وصعد مؤشر سوق الكويت 1.4 بالمئة مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم قيادية.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، حسب رويترز:

السعودية.. زاد المؤشر 0.7 % إلى 7224 نقطة.

دبي.. صعد المؤشر 1.4 % إلى 3459 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9 % إلى 4481 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 1.4 % إلى 6401 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3 % إلى 1325 نقطة.