بعد تعاف قصير... الأسهم الأوروبية تتراجع

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس 8 فبراير/ شباط، مع عودة التقلبات في سوق الأسهم.

© AFP 2018/ Wang Zhao صدمة "أوباما كير" تصيب البورصة الأمريكية

ذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر التقلبات الأوروبي قفز إلى 32، محققا أعلى مستوى منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما هبط كل من مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 1.8 في المئة، ومؤشر "كاك" الفرنسي 2.0 في المئة ومؤشر داكس الألماني 2.6 في المئة، بينما تراجعت الأسهم التي تتأثر بالنمو في بورصة فرانكفورت، مثل سهم "فولكسفاجن" الذي هبط 3.8 في المئة، وسهم "باسف" للكيماويات الذي انخفض 3.3 في المئة.

وانخفض المؤشر القياسي أكثر من 4 في المئة بعد الضربة التي تلقتها أسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع، بينما هبط سهم "إيه.بي.بي" 6.7 في المئة، لكن سهم "تي.دي.سي" خالف الاتجاه النزولي ليقفز إلى 18 في المئة، مسجلا أفضل أداء ليوم واحد منذ يونيو/ حزيران 2007، بعدما رفضت شركة الاتصالات الدنمركية عرض استحواذ من "ماكواير" وثلاثة صناديق معاشات دنمركية.

وارتفع سهم "سويس ري" 2.1 في المئة، بعدما قالت شركة إعادة التأمين السويسرية إنها تجري محادثات مع "سوفت بنك" اليابانية لبيع حصة أقلية، بينما قلصت أسهم القطاع المالي خسائرها بدعم من نتائج مالية قوية من بنوك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي الذي صعد سهمه 1.9 في المئة"، وبنك "أوني كريديت" الإيطالي الذي ارتفع سهمه 2.1 في المئة.