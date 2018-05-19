الدولار يقفز لأعلى مستوى في 5 أشهر

ذكرت وكالة "رويترز" أن مؤشر الدولار قفز لخامس جلسة على التوالي، محققا مكاسب أسبوعية قدرها 1.2 في المئة، بينما سجل اليورو خامس خسارة أسبوعية على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات منذ 2015.
ويقيس مؤشر الدولار قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر أمام العملة اليابانية، مدعوما بزيادة أخرى في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
لكن محللون ماليون يرون أن موجة صعود الدولار لن تستمر طويلا، بسبب عجز في الميزانية الأمريكية، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من تريليون دولار في 2019.
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