65% من الشركات الأمريكية تعتبر روسيا سوقا استراتيجيا للأعمال

تعتبر حوالي 65% من الشركات الأمريكية روسيا سوقا استراتيجيا لأعمالها، و24% يعدوها رئيسية، وذلك وفقا لدراسة استطلاعية أجرتها غرفة التجارة الأمريكية في روسيا والتي عرضت في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

موسكو — سبوتنيك. وأشارات الدراسة أيضا إلى أن نحو 84% من الشركات الأمريكية لاحظت التأثير السلبي للعقوبات على تطوير أعمالهم في روسيا.

© REUTERS / JONATHAN ERNST تيلرسون يشبه الصين بالاستعمار الأوروبي ويسخر من روسيا

وأظهرت الدراسة أن "روسيا هي سوق استراتيجي بالنسبة لـ65% من المشاركين في الاستطلاع، وبالنسبة لـ24% من الشركات، تعد روسيا سوقا رئيسية".

كما يقول التقرير أن حوالي 92% من الشركات التي شملتها الدراسة تتوقع نمو أعمالها الروسية في السنوات الثلاث المقبلة، لكن معظمهم (78٪) يعتقد أن هذا النمو سيكون بطيئا.

وأضافت نتائج الاستطلاع أن "84% من الشركات التي شملها الاستطلاع، شعرت بالتأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على أعمالها في روسيا، بينما كانت نسبة هذه الشركات 69% في العام المنصرم".

ويرى 35% من هذه الشركات أن التأثير السلبي الأكثر شيوعا للعقوبات هو أنها تضع الأعمال الأمريكية في ظروف غير متكافئة مع منافسين من دول أخرى.