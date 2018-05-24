65% من الشركات الأمريكية تعتبر روسيا سوقا استراتيجيا للأعمال

موسكو — سبوتنيك. وأشارات الدراسة أيضا إلى أن نحو 84% من الشركات الأمريكية لاحظت التأثير السلبي للعقوبات على تطوير أعمالهم في روسيا.
كما يقول التقرير أن حوالي 92% من الشركات التي شملتها الدراسة تتوقع نمو أعمالها الروسية في السنوات الثلاث المقبلة، لكن معظمهم (78٪) يعتقد أن هذا النمو سيكون بطيئا.
وأضافت نتائج الاستطلاع أن "84% من الشركات التي شملها الاستطلاع، شعرت بالتأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على أعمالها في روسيا، بينما كانت نسبة هذه الشركات 69% في العام المنصرم".
ويرى 35% من هذه الشركات أن التأثير السلبي الأكثر شيوعا للعقوبات هو أنها تضع الأعمال الأمريكية في ظروف غير متكافئة مع منافسين من دول أخرى.
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