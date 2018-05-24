نوفاك: لدى روسيا والسعودية موقف مشترك من مستقبل اتفاق "أوبك +"

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن لدى روسيا والمملكة العربية السعودية، موقف مشترك حيال مستقبل اتفاق "أوبك +" بشأن تخفيض حجم إنتاج النفط.

موسكو —سبوتنيك. وأوضح نوفاك، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي، ردا على سؤال الصحفيين حول الموقف بشأن مستقبل اتفاق "اوبك+": "أعتقد أن لدينا موقف مشترك مع زملائنا من المملكة العربية السعودية، لقد ذكرنا من قبل أنه ينبغي علينا أن ننظر إلى الوضع في السوق، لدينا جميع الأدوات للاستجابة السريعة واتخاذ أية قرارات ".

© Sputnik . Alexei Danichev نوفاك يلتقي الفالح خلال منتدى بطرسبورغ لبحث خروج واشنطن من الصفقة الإيرانية

وذكر وزير الطاقة أن الجانبان سيقومان بمراقبة الأوضاع الراهنة ووضع توقعات لمدة 3-6 أشهر.

وكانت منظمة "أوبك" ودول من خارجها قد توصلت في اجتماعها يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم استخراج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لاستخراجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا، وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قرر وزراء الدول المشاركة باتفاقية خفض إنتاج النفط من منظمة أوبك ومن خارجها، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام الجاري 2018.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ، في الفترة من 24 إلى 26 مايو/ أيار، ومن المقرر أن يشارك في الجلسة العامة للمنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد. وتعتبر وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا للمنتدى.