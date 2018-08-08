أوروبا تستيقظ على هبوط أسهم بورصاتها

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع إعلان نتائج أعمال لم تسهم في رفع المعنويات التي تراجعت بسبب التوترات التجارية، حيث تستعد الولايات المتحدة لبدء تحصيل رسوم جمركية على سلع صينية أخرى قيمتها 16 مليار دولار.

وفي الساعة 0716 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، وكانت أكبر الخسائر في فرانكفورت حيث فقد المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة.

وأدت التقارير المالية التي أصدرتها شركات الأدوية نوفو نورديسك ولوندبك الدنمركيتان وفيفور فارما السويسرية إلى نزول أسهم الشركات الثلاثة 4.4 بالمئة وعشرة بالمئة و5.4 بالمئة على الترتيب، بحسب ما نقلت "رويترز".

© REUTERS / NASEEM ZEITOON أسهم قطاع الطاقة ترفع بورصة أبوظبي واستقرار السعودية وقطر

كما هوى سهم كازينو الفرنسية المالكة لمتاجر تجزئة تسعة بالمئة بعدما خفضت بيرنشتاين للسمسرة تقييمها للسهم إلى "أداء أقل من أداء السوق".

وكان سهم نوكيان تايرز ضمن الأسهم الأفضل أداء حيث صعد بنسبة 5.5 بالمئة بعدما حقق نتائج تفوق التوقعات. وزاد سهم بنك إيه.بي.إن أمرو الهولندي 4.4 بالمئة بعدما أعلن أرباح الربع الثاني.