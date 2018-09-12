نوفاك: روسيا والولايات المتحدة يجب أن يتعاونا لضمان أمن الطاقة في العالم

أعلن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا والولايات المتحدة كأكبر قوى طاقة يجب أن يتعاونا لضمان أمن الطاقة في العالم.

فلاديفستوك — سبوتنيك. وقال نوفاك خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي: إن "روسيا والولايات المتحدة هما أكبر القوى في مجال الطاقة، وبالطبع لضمان أمن الطاقة نحن بحاجة إلى التعاون".

وعن أسعار البنزين في روسيا، صرح الوزير الروسي، بأن وزارة الطاقة الروسية، تتوقع عدم ارتفاع أسعار البنزين أكثر من مستوى التضخم على المدى الطويل.

© AFP 2018 / Karen Bleier نوفاك يعلن توقعاته لأسعار النفط في عام 2018

وأضاف: "ستتخذ كل التدابير لضمان عدم حدوث ذلك، فضلا عن بقاء الأسعار مستقرة".

وحول التعاون مع إيران، كشف وزير الطاقة الروسي، أن روسيا تحتاج للبحث عن أشكال وآليات جديدة للعمل مع إيران في ظل العقوبات الأميركية الجديدة.

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان "الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك الى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الاعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المترقب وصول ممثلو 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، من بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومن المترقب مشاركة نائبة رئيس الوزراء الروسي، أولغا غولوديتس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير التنمية الإقتصادية مكسيم أوريشكن ووزير النقل يفغيني ديتريخ.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الإستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول/سبتمبر عام 2015، حيث القى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. أبرمت خلال المنتدى اكثر من 80 عقدا.