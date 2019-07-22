خبير شؤون طاقة سعودي: التوترات في الخليج لا تؤثر على أسعار النفط بشكل مباشر

قال عبد العزيز المقبل، خبير شؤون الطاقة السعودي، إن العديد من العوامل المتداخلة تتحكم في أسعار النفط، وأن التوترات الأخيرة غير مؤثرة بالشكل الذي توقعه البعض.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العوامل المؤثرة من داخل الصناعة النفطية تتمثل في أن ديناميكية العرض والطلب تغيرت بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة، وأصبحت مصادر النفط متعددة ولا تقتصر على الشرق الأوسط.

وأوضح أن الصناعة النفطية تشهد توازنا ما بين العرض وإلى أين يتجه الطلب، خاصة في ظل تعدد الطلب في الصين والهند والأسواق الناشئة، مع دخول الطلب المتنامي في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد أن العوامل من خارج الصناعة النفطية وهي العوامل الجيوسياسية وما يدور في فلكها، وأن الملاحظ خلال السنوات الخمس الماضية ظل السوق ممتلئ، وهو ما انعكس على تفاعل الأسعار بالشكل الذي كان في الوقت السابق الذي ساد فيه الشح النفطي قبل العشر سنوات الماضية.

وأوضح أن تفاعل الأسعار قد يحتاج إلى بعض الوقت، في ظل الضبابية السائدة في الاقتصاد العالمي، إلا أن تحرك الأسعار يظل إيجابيا، إلا أن التوترات الحاصلة في المنطقة غير لا تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط في الوقت الراهن، في ظل تحكم العديد من العوامل في هذا الأمر.

وأوضح أن انخفاض الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، يرتبط بالكثير من العوامل الاقتصادية والسلبية في أسواق المال والأعمال، وانخفاض الطلب في السوق العالمي، والسلبيات في أسواق الصين.

وذكرت "رويترز " أن أسعار النفط ارتفعت الاثنين، وسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط عقب احتجاز الجيش الإيراني ناقلة بريطانية قبل أيام.

وبحلول الساعة (0042) بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 62.98 دولار للبرميل بعدما لامس 63.47 دولار في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.78 دولار.

وتراجع الخام الأمريكي أكثر من سبعة بالمئة وانخفض برنت أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه احتجز ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في الخليج بعدما احتجزت قوات بريطانية ناقلة إيرانية في وقت سابق من يوليو/ تموز مما زاد التوتر في الممر الملاحي الحيوي لشحن الخام.

وتدرس بريطانيا الإجراءات التي ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها لا تملك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف تسجيل أن الجيش الإيراني تجاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة قبل ثلاثة أيام.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها سترأس اجتماعا للجنة الحكومية للاستجابة للطوارئ صباح اليوم لبحث الأزمة.