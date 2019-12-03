الأسهم الأمريكية تهبط نتيجة انحسار آمال التجارة

منيت الأسهم الأمريكية بثالث موجة مبيعات على التوالي اليوم الثلاثاء بعد تعليقات من الرئيس دونالد ترامب ووزير التجارة ويلبور روس ثبطت الآمال في حل في الأجل القصير لتهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي تلحق ضررا بالأسواق.

وحسب "رويترز" أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 279.69 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 27503.35 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 20.67 نقطة، أو 0.66 بالمئة، ليغلق عند 3093.20 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 47.34 نقطة، أو 0.55 بالمئة، إلى 8520.64 نقطة.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لاستخدام الرسوم الجمركية وفتح أسواق الولايات المتحدة كأداة ضغط بينما يسعى للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة مع الصين، وأيضا فرنسا وحلفاء أوروبيين آخرين.

وأضاف بنس في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "الرئيس ترامب يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة إلى غاية، والغاية هي... التجارة الحرة".