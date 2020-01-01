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18:30 01 يناير/ كانون الثاني 2020
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    بسبب تباطؤ النمو... الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز الاقتصاد

    © REUTERS / TYRONE SIU
    اقتصاد
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    قال البنك المركزي الصيني، اليوم الأربعاء، إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي يجب على جميع البنوك الاحتفاظ بها، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) لدعم الاقتصاد المتباطئ.

    وقال البنك المركزي الصيني، إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتبارا من السادس من يناير/ كانون الثاني. وستخفض هذه الخطوة نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك الكبيرة إلى 12.5 في المئة.

    وخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي 8 مرات منذ أوائل 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو في الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في حوالي 30 عاما.

    قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس دونالد ترامب خلال قمة G20
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    وأشار خبير اقتصادي ببنك مينشنغ في بكين إلى أن "خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي ستساعد في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد".

    وتوقع خفضا آخر هذا الشهر في سعر فائدة القروض الجديدة التي تقدمها البنوك التجارية في الصين لزبائنها من الشركات الأكثر من حيث الجدارة الائتمانية. بحسب "رويترز".

    وإتاحة المزيد من السيولة الآن سيخفض أيضا مخاطر نقص في الائتمان قبل عطلات السنة القمرية الجديدة التي تحل في وقت لاحق هذا الشهر ويقفز خلالها الطلب على النقود.

    وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يبقى مجمل السيولة في النظام المصرفي مستقرا قبل العام القمري الجديد.

    وأضاف أن من بين أحدث الأموال التي سيجري اتاحتها ستحصل البنوك الصغيرة والمتوسطة على حوالي 120 مليار يوان، مؤكدا أنها يجب أن تستخدم لتمويل المشاريع الصغيرة والمحلية. (الدولار = 6.9617 يوان صيني)

    وتخطط الصين لتحديد مستوى مستهدفا أقل للنمو الاقتصادي عند حوالي 6 بالمئة في 2020، معتمدة على زيادة في الانفاق الحكومي على البنية التحتية لدرء تباطؤ أكثر حدة، حسبما قالت مصادر مطلعة على السياسات الاقتصادية والمالية.

    وتباطأ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 6.8 بالمئة في 2017 إلى 6 بالمئة في الربع الثالث من 2019، وهي أبطأ وتيرة منذ أوائل عقد التسعينات.

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    البنك المركزي الصيني, أخبار الاقتصاد, اقتصاد, الصين
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