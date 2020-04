كيف يؤثر كورونا على الأرصاد الجوية... الأمم المتحدة تحذر

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التابعة للأمم المتحدة، إن الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بدأ يؤثر سلبا على تدفق البيانات، التي تحتاجها وكالات الأرصاد الجوية، حتى تستطيع توقع حالة الطقس بدقة كافية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أصدرت بيانا، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن "بعض المناطق في العالم، وخاصة الأجواء الأوروبية ، شهدت تراجعا ملفتا، في عدد الإجراءات الخاصة بتوقع حالة الجو، خلال الأسبوعين الماضيين".

وتعتمد هيئات الأرصاد الجوية على الطائرات التجارية في توقعاتها الخاصة برصد درجات الحرارة وسرعة الرياح حول العالم، لكن تراجع عدد الرحلات الجوية، بسبب الإجراءات الصارمة التي تفرضها الدول لمحاربة فيروس كورونا المستجد، يهدد بتراجع قدرة تلك الهيئات على توقع حالة الطقس بالدقة المطلوبة.

ونقلت الوكالة عن لارس بيتر، المتخصص في البنية التحتية للأرصاد الجوية بالمنظمة، قوله: "لم تتأثر جودة عمليات الرصد الجوي، حتى الآن بصورة كبيرة"، مضيفا: "لكن مع استمرار تراجع عدد الطائرات التي يمكن الاعتماد عليها في عمليات الرصد الجوي، فإنه من المتوقع أن تتراجع قدرة الأرصاد الجوية على العمل في المستقبل إذا استمر هذا الأمر".

وتقول الوكالة إن الأمم المتحدة لاحظت تراجعا كبيرا في وسائل القياس اليدوي الموجودة على الأرض في الدول النامية، خلال النصف الثاني من شهر مارس/ أذار الماضي.

وأعربت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية "دبليو إم أو"، عن قلقها من أن يتم إهمال محطة الأرصاد الجوية الأرضية والأقمار الصناعية، إذا استمرت أزمة كورونا.

