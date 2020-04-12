بدء اجتماع "أوبك+" في محاولة لإقرار أكبر خفض لإنتاج النفط على الإطلاق

بدأ اجتماع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في منظمة "أوبك+"، عبر الانترنت، في محاولة للتغلب على الخلاف مع المكسيك وإقرار أكبر خفض لإنتاج النفط.

وقال مصدر من أحد الوفود المشاركة لـ"سبوتنيك"، إن اجتماع منظمة أوبك وروسيا ودول أخرى منتجة للنفط قد بدأ، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن أكبر تخفيضات نفطية على الإطلاق، تصل إلى 10 في المئة من المعروض العالمي، بعدما أوقفت المكسيك جهودهم الأولية لدعم أسعار النفط وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعرب وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، اليوم الأحد، عن أمله في إتمام التفاوض على اتفاق "أوبك +" بخصوص تحديد إنتاج النفط، وأن يتم التوقيع عليه في الأيام المقبلة.

وصرح وزير الطاقة الروسي لوكالة "سبوتنيك": "طريق الخروج من الوضع الحالي في السوق سيكون طويلا، على الأقل حتى نهاية العام".

وأعلن نوفاك، يوم أمس الأول الجمعة، أن دول أوبك اتفقت حول تخفيض إنتاج النفط، وأن مباحثات "العشرين" جرت بشكل فعال.

وأفاد البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 نيسان/أبريل، بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في أيار/مايو، وحزيران/يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".

وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.