أسعار النفط تقفز بنسبة 2 بالمئة على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها

أفادت بيانات التداول، اليوم الاثنين، بأن نمو الأسعار على النفط تسارع حتى 2 بالمئة، على خلفية اتفاق أوبك وحلفائها.

موسكو – سبوتنيك. وتراجعت أسعار العقود الآجلة لشهر يونيو/حزي

ران على نفط ماركة برنت بنسبة 0.66 بالمئة إلى 31.61 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لشهر مايو/أيار على خام تكساس الوسيط تراجع سعرها بـ1.8 بالمئة الى 22.79 دولار للبرميل.

توصلت دول مجموعة "أوبك+" إلى اتفاق وصف بـ"التاريخي"، وأجمعت على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، في أكبر تخفيض من أي وقت مضى.

وقالت "أوبك+"، إنها اتفقت على تقليص الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وذلك بعد محادثات مطولة لأربعة أيام.

ويعد هذا أكبر خفض على الإطلاق لإنتاج النفط، إذ يتجاوز أربعة أمثال التخفيضات التي اتفق عليها أثناء الأزمة المالية في 2008.

وفي اتصال هاتفي مشترك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل الدول المنتجة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.