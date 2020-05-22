فرنسا: "رينو" قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدات لاجتياز تداعيات كورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن "رينو" قد تختفي إذا لم تحصل على مساعدة قريبا جدا لكي تتصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف لومير لـ"إذاعة أوروبا1"، أنه يتعين على مصنع "رينو" الفرنسي في فلين ألا يغلق وإنه يجب على الشركة أن تكون قادرة على الاحتفاظ بأكبر عدد ممكن من الوظائف في فرنسا، لكن يجب أن تظل لديها القدرة على المنافسة.

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة رينو، جان دومينيك سينارد، يعمل بقوة على خطة استراتيجية جديدة، وأن الحكومة الفرنسية تدعمه.

وصرح لومير أيضا لصحيفة "لوفيغارو" بأنه لم يوقع بعد على قرض بقيمة 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) لرينو وأن المحادثات مستمرة.

وانخفضت أسهم رينو 2.9 بالمئة في التعاملات المبكرة، لتتراجع في الأداء مقارنة مع المؤشر كاك 40 الفرنسي الذي هبط 1.5 بالمئة.

وتقول الحكومة باستمرار إنه يجب على شركات صناعة السيارات الفرنسية أن تعيد المزيد من الإنتاج إلى فرنسا مقابل الدعم الحكومي للقطاع المتعثر، وإنها تريد أن تطور الشركات مثل رينو سيارات أقل تلويثا للبيئة.

يذكر أن "رينو" شريك في تحالف أوسع مع الشركتين اليابانيتين "نيسان" و"ميتسوبيشي موتورز"، ومن المقرر أن يعلن التحالف عن استراتيجية جديدة في 27 مايو/ أيار؛ بحسب "رويترز".