الدولار يواصل تراجعه ويفقد 15 قرشا أمام الجنيه المصري

واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، للأسبوع الرابع على التوالي.

وبحسب بيانات البنك الأهلي المصري، انخفض الدولار في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس، 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع مقابل 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وخلال 15 يوما، فقد الدولار، 15 قرشا مقابل الجنيه، وفقا لأسعار العملة في البنك الأهلي.

وفي السياق، نقل موقع "مصراوي"، عن مسؤولون في شركات صرافة، قولهم، إن "أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه، نتيجة انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وزيادة معدلات البيع من العملاء".

وأشار مسؤولي الصرافات إلى أن غياب الطلب على شراء الدولار يرتبط بعدم وجود استيراد وكذلك عدم وجود رحلات سفر، ما أدى لتخفيف الضغط على العملة.

وقال محمد الأبيض، رئيس شركة إحدى شركات الصرافة، ورئيس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية سابقا، إن "تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه يعود إلى غياب الطلب الشديد على شراء الدولار من العملاء لعدم وجود حاجة للاستيراد وتوقف حركة الطيران".

وأوضح أن "هبوط الدولار المتوالي دفع العملاء إلى التنازل عن الدولار تخوفا من تراجعه بشكل أكبر، حيث أصبح المعروض أكثر من الطلب".