شركة سيارات عالمية تسحب نحو 6 ملايين مركبة من الأسواق بعد اكتشاف خلل خطير

أعلنت أكبر شركة صناعة سيارات يابانية، اليوم الأربعاء، أنها وسعت نطاق استدعاء مركباتها بسبب خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى تعطلها، في جميع أنحاء العالم، إلى ما مجموعه 5.84 مليون سيارة.

صرحت شركة "تويوتا موتور"، أنها قررت سحب 1.52 مليون سيارة أخرى في أمريكا، ضمن نداء الاستدعاء الذي أطلقته في يناير/ كانون الثاني، والذي يغطي العديد من الطرازات التي تم تصنيعها بين يوليو/ تموز عام 2017 وحتى سبتمبر/ أيلول، بحسب "رويترز".

وأوضحت تويوتا، وهي واحدة من أكبر منتجي السيارات في العالم، أن المركبات التي تحتوي على مضخة وقود عرضة للتوقف عن العمل وقد تؤدي إلى تعطل السيارة، وربما لا يمكن إعادة تشغيلها. سيستبدل الموزعون مضخة الوقود بنسخة محسنة.

وتغطي عمليات الاستدعاء المركبات بما في ذلك "لكزس إل إس 460" و"جي إس 350" إنتاج 2013- 2015، و"تويوتا هايلاندر" إنتاج 2017- 2019، و" تويوتا سيينا" و"لكزس آر إكس 350" إنتاج 2017- 2020.

وكذلك طرازات "تويوتا أفالون" و"كامري" و"كورولا" و"سيكويا" و"تاكوما" و"تندار"، إنتاج 2018- 2020، بالإضافة إلى "تويوتا آر إيه في 4" إنتاج 2019- 2020.